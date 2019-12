Star Wars | Bob Iger paragona Jon Favreau a George Lucas | Racconta le storie in modo

Leggi la notizia su movieplayer

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Jon, autore della serie The Mandalorian ambientata nell'universo di, è statoto ada Bob. Jon, il creatore di The Mandalorian, è statoto ada Bob, a capo della Disney che ha prodotto la serie ambientata nel mondo direalizzata per Disney+. L'amministratore delegato di The Walt Disney Company ha infatti lodato il talento come narratore dell'ideatore dello show che ha reso Baby Yoda unain tutto il mondo. Bobha inizialmente spiegato perché lo studio deve utilizzare la tecnologia: "Per prima cosa si può usarla per rendere il prodotto e leche sino maggiormente coinvolgenti per il pubblico. Non riesco a pensare a ...

LaStampa : Ecco Baby Yoda, la gattina salvata dalla strada che somiglia al personaggio di Star Wars e non solo @fulviocerutti - fotogramas_es : 'Star Wars: el ascenso de Skywalker' censura en Singapur su momento LGBTI - WeCinema : Week end al cinema: via alla grande sfida di Natale con @StarWarsIT, #Pinocchio e #LaDeaFortuna, continuando fino a… -