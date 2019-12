Silvia Toffanin e Berlusconi | il retroscena | “Mio padre gli disse che…”

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 27 dicembre 2019)e Pier Silviosono stati, nel mese di dicembre, due dei maggiori protagonisti di tutte le prime pagine dei giornali di gossip. Il motivo? Il presunto matrimonio che avrebbe vista coinvolta la coppia in gran segreto. Stando alle indiscrezioni, la presentatrice di Verissimo e all’amministratore delegato di Mediaset avrebbero deciso, a 20 anni di distanza dal loro primo incontro, di convolare finalmente a nozze, mettendo un sugello ufficiale al loro amore. Un amore – lo ricordiamo – dal quale sono nati anche due figli: Lorenzo Mattia, nel 2010, e Sofia Valentina, nel 2015. Il (presunto) matrimonio trae Pier SilvioLa notizia del presunto matrimonio segreto trae Pier Silvioè stata smentita nelle ultime ore. Sulle pagine del settimanale Oggi, il giornalista Alberto Dandolo ha spiegato come, allo stato attuale ...

