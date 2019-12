Nuova Imu | aliquota di base all’8 | 6 per mille

Leggi la notizia su ilsole24ore

(Di venerdì 27 dicembre 2019) La legge di Bilancio 2020 pone fine alla duplicazione di tributi locali sulla medesimaimponibile. La riforma non sarà tuttavia a costo zero per i proprietari, poiché su di essi graverà la quota oggi a carico degli inquilini, variabile tra il 10% e il 30% del tributo

