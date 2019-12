Natale Sicuro | tra 24 e 26 dicembre due arresti e una denuncia

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Roma – Rimane alta l’attenzione dei Carabinieri di Roma sul fronte dei furti in appartamento, durante il periodo delle festivita’ natalizie e di fine anno. Tra la tarda serata del 24 e ieri pomeriggio, i Carabinieri, impegnati nel piano straordinario di controllo “” hanno arrestato 2 persone, nel corso di due distinte operazioni, con l’accusa di furto in abitazione eto una terza per possesso ingiustificato di attrezzi atti allo scasso. Il primo a finire in manette, la sera della vigilia di, e’ stato un 15enne di origini bosniache, gia’ con precedenti, sorpreso dai Carabinieri del nucleo radiomobile di Roma, in un appartamento di via Giulio Rubini, subito dopo aver asportato una cassaforte a muro contenente contente vari oggetti di valore. I militari hanno recuperato la cassaforte che e’ stata restituita ...

