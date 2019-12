Natale a Sant' Egidio per Ultimo | ​ Non sono credente ma questa è vita

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Novella Toloni Il cantautore romano ha partecipato al tradizionale pranzo organizzato dalla Comunità dinella Basilica dia Maria in Trastevere a Roma tra abbracci, cibo e musica Quello diè stato undiverso. Il cantante capitolino ha scelto di trascorrere le festività all'interno della Comunità di. Attraverso il suo profilo Instagram,ha condiviso foto e video del pranzo dipassato con le decine di uomini, donne e bambini che si trovano in difficoltà. Dopo Richard Gere, che presenziò al pranzo natalizio tre anni fa, ancheha voluto condividere le sue feste con i più poveri. Migliaia di persone sidate appuntamento nella basilica romana dia Maria in Trastevere e tra loro c'era anche. Per lui si è trattato del secondo anno consecutivo di presenza all'evento organizzato dalla Comunità di ...

