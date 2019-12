Modena | 17enne in coma etilico durante una festa di Natale | gli amici lo filmano e

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 dicembre 2019) È entrato inunadie, mentre è a terra, gligli fanno un video e lo diffondono su Whatsapp. È quanto è successo a un ragazzo di 17 anni la notte del 25 dicembre in un comune sull’Appennino Modenese. Trasportato all’ospedale di Pavullo il giovane non è in pericolo di vita. I carabinieri, che hanno già recuperato il video, hanno aperto un’indagine: i militari stanno cercando di capire i contorni della vicenda per chiarire se glistessero riprendendo con il cellulare lae abbiano ripreso involontariamente anche ilo se l’hanno filmato volontariamente, pur essendosi resi conto del fatto che il ragazzo versava in condizioni critiche, sottovalutato la situazione anche a causa del loro alto tasso alcolico. Secondo una prima ricostruzione, sembra che sia stato un ragazzo maggiorenne ad organizzare la serata: ...

