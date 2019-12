Libia | l’ultima idea dell’Europa | imporre la no fly zone

Leggi la notizia su it.insideover

(Di venerdì 27 dicembre 2019) L’ultima volta che sullasi è parlato di “no fly” non è finita proprio bene. Era il marzo del 2011, in teoria i bombardamenti della Nato avviati su spinta francese ed inglese avrebbero dovuto garantire la “sicurezza” dei civili libici da presunti, e mai provati, abusi del regime di Gheddafi compiuti tramite raid aerei contro i manifestanti. Si sa invece com’è andata: è stata una vera e propria guerra compiuta contro il governo di Tripoli e che ha favorito l’avanzata di non meglio precisati gruppi di “ribelli”. In poche parole, quell’intervento volto ad assicurare una “semplice” no flysi è rivelato poi la causa dell’attuale destabilizzazione dellae della guerra che ancora oggi, a distanza di 8 anni, persiste nel paese nordafricano. L’Europa torna a parlare di no flyEd oggi ...

AndreaSchincar2 : Mentre noi stiamo a discutere delle nostre solite cazzate la Turchia sta contrastando il generale filo-francese Haf… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Sono almeno 284 i civili rimasti uccisi e altri 360 quelli feriti negli scontri armati in #Libia. Lo ha denunciato l'Alt… - giornali_it : Libia, l'ultima idea dell'Europa: le no-fly zone #25dicembre #QuotidianiNazionali #IlGiornale #Estero -