Kazakistan | aereo con 100 persone a bordo cade subito dopo il decollo | 12 morti

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Il velivolo ha colpito una barriera per poi schiantarsi contro un edificio vicino ad Almaty. Il presidente, Kassym-Jomart Tokayev, ha proclamato per domani una giornata di lutto nazionale. Un funzionario: «Frtunatamente i serbatoi del carburante non sono esplosi»

