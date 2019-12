Influenza, crescono i casi: 247mila in 1 settimana e in totale oltre 1,3 milioni (Di venerdì 27 dicembre 2019) Sebbene lentamente, in Italia continua ad aumentare il numero di casi di sindrome Influenzale, soprattutto nei bambini sotto i 5 anni di età. Secondo la rete di sorveglianza Influnet dell’Istituto superiore di sanità, il numero di casi stimati nella 51esima settimana del 2019 (16-22 dicembre 2019) è pari a circa 247.000, per un totale, dall’inizio della sorveglianza, di circa 1.358.000 casi. L’andamento della curva epidemica è sovrapponibile a quello della scorsa stagione Influenzale e l’incidenza totale è pari a 4,1 casi per mille assistiti. Colpiti maggiormente, appunto, i bambini al di sotto dei 5 anni in cui si osserva un’incidenza pari a 11,5 casi per mille assistiti. Valle d’Aosta, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo le Regioni maggiormente colpite.L'articolo Influenza, crescono i casi: 247mila in 1 settimana ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

