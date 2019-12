Cristiano Malgioglio | “Convincerò Romina Power a partecipare a Sanremo 2020”

Leggi la notizia su tv.fanpage

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Il paroliere, che ha appena scritto un brano per Al Bano e, assicura che farà di tutto per persuadere laa presenziare al Festival di. La cantante non ha ancora deciso sein veste di ospite, mentre la presenza di Carrisi è già confermata. "Amadeus farà un grande festival di", aggiunge

zazoomnews : Cristiano Malgioglio Festival di Sanremo 2020: «Farò di tutto per convincere Romina!» - #Cristiano #Malgioglio… - zazoomblog : Cristiano Malgioglio Festival di Sanremo 2020: «Farò di tutto per convincere Romina!» - #Cristiano #Malgioglio… - ItaliaCharleroi : Ora in onda: Cristiano Malgioglio - Ancora ancora ancora 2008 su Radio Italia Charleroi -