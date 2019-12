Cravatta o papillon? Le regole per non sbagliare

Leggi la notizia su gqitalia

(Di venerdì 27 dicembre 2019)? Il dilemma di ogni uomo quando legge sull’invito il dress code è persino peggio di quando deve scegliere come vestirsi al primo appuntamento. Black tie letteralmente significanera, ovvero smoking. Quindi? Assolutamente il primo. In caso di «abito scuro» basterà unaabbinata a una camicia bianca e un abito blu, nero o grigio. E se sull’invito non c’è scritto nulla? Beh se è vero che ognuno può scegliere i panni in cui si sente più a suo agio, esistono dellee delle occasioni in cui non si può sgarrare. Quando scegliere ilIl, detto anche farfallino oa farfalla, è anch’esso una tipologia dicon cui condivide funzione e provenienza. Entrambi sembrano originari nel XVII secolo quando i mercenari croati, ...

TaeTae1801 : RT @BTSItalia_twt: ?? SPOILER pre-registrazione KBS Song Festival - abiti Dionysus: ?? Completo 3pz grigio + occhiali ?? Completo 3pz navy +… - _MoonChild_Life : RT @BTSItalia_twt: ?? SPOILER pre-registrazione KBS Song Festival - abiti Dionysus: ?? Completo 3pz grigio + occhiali ?? Completo 3pz navy +… - SunshineMelilli : RT @BTSItalia_twt: ?? SPOILER pre-registrazione KBS Song Festival - abiti Dionysus: ?? Completo 3pz grigio + occhiali ?? Completo 3pz navy +… -