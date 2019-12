Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2020 | Dominik Paris è secondo a -30 da

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Ladeldi scimaschile ha visto andare in archivio la prima discesa libera di Bormio: questa la graduatorie dopo la gara odierna, con lagenerale che vede il nostrocon 349 punti (dopo il trionfo odierno sulla Stelvio), a -30 dal norvegese Henrik Kristoffersen. Di seguito la top-10:GENERALEDELSCI2019-1 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 379 2ITA 349 3 KILDE Aleksander Aamodt NOR 344 4 MAYER Matthias AUT 317 5 KRIECHMAYR Vincent AUT 312 6 FEUZ Beat SUI 301 7 PINTURAULT Aleix FRA 301 8 DRESSEN Thomas GER 231 9 ODERMATT Marco SUI 222 10 CAVIEZEL Mauro SUI 217

