Bce | «In Ue crescita debole | ma arrivano primi segnali di stabilizzazione»

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Una, seppur, ma che apre a spiragli positivi. È uno scenario tutto sommato ottimistico, quello che arriva dalla Bce, considerato che i sondaggi diffusi prima della pubblicazione del bollettino parlavano di «ulteriore rallentamento dell’economia». «Nell’area euro si protraggono pressioni inflazionistiche contenute e deboli dinamiche di, malgrado ididel rallentamento economico e di lieve incremento dell’inflazione di fondo», si legge nel bollettino economico. La Banca centrale europea, inoltre, invita i governi a intensificare gli sforzi per la. «Alla luce dell’indebolimento delle prospettive economiche, i governi che dispongono di margini per interventi di bilancio dovrebbero essere pronti ad agire in maniera efficace e tempestiva», si legge sempre nel bollettino insieme a un monito ai Paesi ...

