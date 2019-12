Tre uomini massacrano il ragazzino in un vigneto con la mazza da baseball

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Emanuela Carucci Il fatto è accaduto a San Ferdinando di Puglia, un Comune della provincia Bat. I tre portarono ilin une lo picchiarono con unadaAvevano sequestrato e ferito con unaun minore di 16 anni. Per questo tresono finiti in manette. Il fatto è accaduto a San Ferdinando di Puglia, un Comune della provincia Bat (Barletta-Andria-Trani), il 4 febbraio scorso. Ad essere arrestati, ieri, i responsabili dell'aggressione. Si tratta di tredel posto di 43, 42 e 36 anni che ora si trovano agli arresti domiciliari dopo la decisione del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Foggia su richiesta della procura della Repubblica del capoluogo pugliese. I tre sono ritenuti responsabili in concorso dei reati di sequestro di persona, violenza privata e lesioni personali aggravate. Secondo quanto ricostruito dai ...

