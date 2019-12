[Retroscena] Fioramonti aveva già deciso tutto due giorni fa: “Serviva più coraggio da questo governo” (Di giovedì 26 dicembre 2019) aveva già deciso nel giorno degli auguri di Natale. E aveva inviato due giorni fa lettera formale a Giuseppe Conte con cui rassegnava le dimissioni da Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Poi aveva scritto un lungo e sofferto post da mettere in rete oggi: “Per cortesia istituzionale, ho atteso nel rendere pubblica la notizia e mi sono messo a completa disposizione per garantire una transizione efficace al vertice del Ministero, nei tempi opportuni per assicurare continuità operativa”. Il bilancio finale che lo ha portato all’addio è in questa semplice considerazione, che Fioramonti ha fatto con i suoi collaboratori: “Se togli il miliardo e mezzo che è stato speso per il rinnovo del contratto dei docenti, su Università e ricerca non c’è nulla. Nemmeno un centesimo”. Così sono nate quelle righe amare scritte per i social: “Prima di prendere questa decisione, ho ... Leggi la notizia su tpi

