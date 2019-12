Maledetta depressione (Di giovedì 26 dicembre 2019) A volte i rischi della depressione sono sottovalutati, quando qualcuno ne soffre può avere conseguenze fatali se non ricevono un aiuto professionale per combattere la malattia. In un video di poco più di otto minuti una madre depressa si è scusata con i suoi figli e il suo partner poco prima di togliersi la vita. Amie Collier, 33 anni, aveva affrontato i disordini depressivi per diversi anni, soprattutto dopo la morte del patrigno Graham. Il giorno in cui Amie tentò contro se stessa, il suo compagno Anthony Clay, un marinaio delle forze armate, era andato a fare shopping con la figlia. Mentre sceglieva un costume da bagno per sua moglie, ricevette un messaggio straziante in cui Collier annunciò le sue intenzioni. L’uomo lasciò immediatamente il magazzino e intraprese il viaggio di ritorno di 40 minuti a casa, ma arrivò troppo tardi. Nel bagno della stanza principale trovò la ... Leggi la notizia su bigodino

