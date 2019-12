(Di giovedì 26 dicembre 2019) Con il tempismo tipico di chi non ha niente da fare a Natale, il 25 dicembre il https://www.nextquotidiano.it/tag/lorenzo-/ ha deciso di tener fede alla sua promessa die ha lasciato l’incarico con una lettera che la presidenza del consiglio dei ministri ha ufficializzato nella tarda serata di ieri.si dimette perché non sono arrivati i famosi tre miliardi all’istruzione che aveva chiesto fin dal suo insediamento, minacciando l’addio già subito dopo la nomina. LediSecondo quanto riferiscono diverse fonti di maggioranza,potrebbe lasciare il M5s per fondare un gruppo parlamentare autonomo, ma “filogovernativo”, come embrione di un nuovo soggetto politico. “Sulla scuola abbiamo fatto passi avanti importanti. Alcuni proprio in queste ore e ci stiamo muovendo nella direzione ...

Leggi la notizia su nextquotidiano

neXtquotidiano : Le dimissioni rassegnate di #Fioramonti - Noovyis : (Le dimissioni rassegnate di Fioramonti) Playhitmusic - - PresidenteUnaep : RT @CameraAmmRomana: il Consiglio Direttivo della CAR ha preso atto delle dimissioni rassegnate da Mario Sanino, neoeletto Presidente di @A… -