Juve | Cr7 spavaldo | «Sono il migliore | non ho difetti» E su Chiellini…

(Di giovedì 26 dicembre 2019) La sconfitta nel testa a testa con Leo Messi nella caccia al sesto Pallone d’Oro non lo ha ridimensionato; semmai ne ha acuito fame di vittorie e fiducia (che per i detrattori è puro narcisismo). Cristiano Ronaldo si sente sempre il numero 1, si dice felice della sua avventura allantus e vuole nuovi trofei in bacheca: «Oggifelice alla, mi piace tutto di questo club: ilin serie A , con una storia straordinaria – dice il portoghese in una intervista a Dazn -. Amo anche l’Italia e la cultura. L’obiettivo è vincere molti trofei con lantus. Per ora il giocatore più forteio. L’anno prossimo, vedremo». Torniamo all’egocentrismo, o self confidence. Dipende dai punti di vista: «? Non ne ho.molto intelligente e sempre professionale, gli altri mi vedono come una persona con carisma». Ronaldo, ...

