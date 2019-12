Dramma di Natale a Castelfranci | 31enne rinvenuto cadavere

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Av) –in provincia di Avellino il giorno di, precisamente a. Unè stato ritrovato privo di vita all’interno della sua stanza da letto. L’allarme è scattato dopo il ritrovamento del corpo da parte dei parenti dell’uomo. Immediato l’arrivo dei soccorsi del 118 che non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Dal primo esame esterno non sono stati rinvenuti segna di violenza. Probabilmente si è trattato di un malore che ha stroncato il. L'articolodiproviene da Anteprima24.it.

