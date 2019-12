Clima | Save the Children | “Risultati deludenti”

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 26 dicembre 2019) I risultati della conferenza sulsvoltasi questa settimana alle Nazioni Unite “sono deludenti e non includono la tutela dei diritti dell’infanzia“. Questo il commento dithe, l’organizzazione che da 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro. “La crisitica mette in serio pericolo il diritto dei bambini di sopravvivere, ricevere un’educazione ed essere protetti, nonostante essi abbiano contribuito in minima parte alla crisitica”, afferma l’organizzazione.thechiede pertanto “una risposta sostenibile ed equa ai cambiamentitici, che includa azioni a misura di bambino a livello locale, nazionale e globale. I bambini e i loro diritti devono essere prioritari all’interno degli sforzi concertati per affrontare la crisitica, con particolare ...

