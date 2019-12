Bilancia 2020 | oroscopo Mauro Perfetti | previsioni astrali mese per mese

Leggi la notizia su lanostratv

(Di giovedì 26 dicembre 2019): lesull’amore Da aprile a giugno avrete mesi al top! È quanto sostengono ledell’didel segno dellasull’amore. Nel nuovo anno, infatti, il Cielo si profila molto più leggero, almeno fino a giugno, per poi diventare molto più gratificante. Ci sarà una parentesi costruttiva, in particolare modo per la vostra crescita interiore. Cercherete, come sempre, le conferme che aspettate da tanto, ma anche la sicurezza e la protezione che volete e meritate dalle persone che vi stanno accanto. Ilsarà l’anno giusto per sistemare i problemi che compromettono l’equilibrio nel donare e ricevere affetto, secondo l’di. Cariapprofittate della prima parte dell’anno per mettere ogni cosa al suo posto e non far ingarbugliare la ...

