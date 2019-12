Bianca Atzei incinta? Stefano Corti | ' Avremo un bimbo | ma quello gravido sono io!'

Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di giovedì 26 dicembre 2019)è davvero? Il fidanzatosmentisce il gossip in modo simpatico: 'io!'

ChiccoseDOC : IL DOPO NATALE DI STEFANO CORTI E BIANCA ATZEI IN MADAGASCAR, IN VACANZA COME ALL'”ISOLA DEI FAMOSI”. E LA PUBBLICA… - GammaStereoRoma : Bianca Atzei - Ora esisti solo tu - a_pignatiello : Un bel servizio di Tvqui Modena andato in onda oggi 26 dicembre . . . Galappennino, Bianca Atzei e le stelle del… -