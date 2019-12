A tutto de Ligt | «Spero di rimanere a lungo a Torino Voglio vincere più trofei possibili»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Lunga intervista al difensore della Juve de: «Onorato del trofeo Kopa, la mia carriera un sogno» Lunga intervista a Matthijs deai canali ufficiali della Juve. L’intervista risale ad inizio dicembre quando l’olandese è volato a Parigi per ritirare il trofeo KOPA.– «Per me è una cosa nuova, ero abituato ad Amsterdam, che è una città diversa rispetto a. Qui sono felice, ho già visto moltissimi posti posti interessanti. Ami trovo bene edi poterci restare a». CHIAMATA JUVE – «Ero molto orgoglioso. Quando un club importante come la Juventus ti cerca, non può che essere un grande onore. Mi è sempre piaciuta la Juventus come club, ha avuto grandi calciatori e sono molto orgoglioso di indossare questa maglia. Mi piace affrontare nuove sfide e mi piace vincerle. È una cosa importante nella vita. E questa è una sfida ...

