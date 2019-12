Natale col sole | a Torino notte più calda da 150 anni

(Di mercoledì 25 dicembre 2019)con possibile maltempo in parte della Lombardia, dell'Emilia Romagna e del Veneto. Nelle tre regioni, in alcune aree, oggi è allerta meteo arancione, secondo il bollettino della Protezione civile. A preoccupare era anche la marea a Venezia, con un picco di 120 centimetri previsto alle 9: in realtà alle 8.05 si sono toccati i 119 centimetri e poi l'acqua alta è stata registrata in ribasso. Pericolo valanghe marcato, invece, in Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Uno snowboarder tedesco è morto ieri travolto da una slavina in Alto Adige. Ogni anno in Italia si registrano oltre 30mila incidenti sulle piste da sci. Le zone a rischio L'allerta arancione con moderata criticità per rischio idraulico riguarda in Emilia Romagna la Pianura emiliana orientale e costa Ferrarese; in Lombardia la Bassa pianura orientale; in Veneto il Po, l'idrovia ...

Leggi la notizia su tg24.sky

SabrinaSalerno : A Natale e capodanno arrivano sui nostri cellulari una marea di messaggi di auguri. Non sopporto quelli generici, d… - CottarelliCPI : Anche quest’anno col Natale arriva il decreto #Milleproroghe, il simbolo della nostra abitudine a rinviare. Attenzi… - Capezzone : Buon weekend, e già che ci siamo (portiamoci avanti col lavoro...) buon Natale??da me e dalla editor pelosa ?? -