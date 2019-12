Le 10 versioni di All I Want for Christmas Is You da ascoltare a Natale

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Un quarto di secolo e non sentirlo. All IforIs You, la canzone diper eccellenza (soprattutto per chi è nato dai ’90 in poi) ha spento 25 candeline. E sembra non mostrare segni di invecchiamento, anzi: quest’anno è balzata, per la prima volta, dopo 5 lustri, in cima alla classifica americana, regalando un ulteriore record alla sua interprete Mariah Carey che, in questo modo, è la cantante con più singoli in prima posizione. Seconda solo ai Beatles (per capirci). Super Mariah,ormai viene tirata fuori dalla naftalina durante le festività continuando a spremere la hit-strenna per amplificare la magia del clima natalizio. Quest’anno, poi, si è fatta in due: sia grazie alla divertentissima pubblicità di una nota marca di patatine, sia per il video nuovo di pacca della sua Xmas’ hit. https://youtu.be/aAkMkVFwAoo Non poteva, quindi, mancare una classifica con le ...

Leggi la notizia su wired

joycenewandyke : @BlueNinphea Non accetto altre versioni ?? poi si sono addormentati all'orario dei vecchi ???? - sgallione1 : Ci lasciava 5 anni fa,Joe Cocker a Crawford, in Colorado causa un cancro ai polmoni all'età di 70 anni. Noto per la… - Italiantifa : @profilodabat @welikeduel @caritas_milano @CaritasItaliana @CaritasRoma @PBerizzi @Bulla_Adriano @PatroniAndrea All… -