Fioramonti si dimette | “Da governo serviva più coraggio”

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Roma, 26 dic. (Adnkronos) – “La verità, però, è che sarebbe servito più coraggio da parte delper garantire quella ”linea di galleggiamento” finanziaria di cui ho sempre parlato, soprattutto in un ambito così cruciale come l’università e la ricerca. Si tratta del vero motore del Paese, che costruisce il futuro di tutti noi”. A scriverlo su Facebook è il ministro dimissionario dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Lorenzo. “Pare che le risorse non si trovino mai quando si tratta della scuola e della ricerca, eppure si recuperano centinaia di milioni di euro in poche ore da destinare ad altre finalità quando c’è la volontà politica”, sottolinea. “Le dimissioni sono una scelta individuale, eppure vorrei che, sgomberato il campo dalla mia persona, non si perdesse l’occasione per ...

