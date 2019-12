Chiara Ferragni e Fedez | Leone e il primo incontro con Babbo Natale | la sua reazione non

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) La notte della vigilia pere ilcon: la suanon è quella che si aspettavano. Un momento atteso da tanti bambini non ha portato il sorriso al piccolo che, dopo il suono del campanellino e la corsa verso la porta si è trovato di fronte aper la prima volta. Laè un pianto a dirotto e un abbraccio a mamma. «IlINDIMENTICABILEcon», commenta scherzandoche ha pubblicato su Instagram il video. «è venuto a sorprendere Leo, ma non era così sicuro di lui», scrive invece. Il piccolo Leo si è quindi spaventato alla vista di Santa Claus nonostante portasse con se un bel regalo. Cose che succedono in tante case del mondo, con i bambini che forse, carichi di aspettative, si spaventano di fronte a un “omone” barbuto vestito di ...

Leggi la notizia su attualitavip.myblog

