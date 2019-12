A fuoco il tetto di una villetta a Paderno Dugnano | intervengono i vigili del fuoco

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Un incendio è divampato suldi una, in provincia di Milano. Idelsono intervenuti con quattro automezzi, tra cui un'autoscala, in via Mozart, per spegnere le fiamme suldi un'abitazione. Non risultano esserci feriti né intossicati: non sono chiare le cause del rogo.

