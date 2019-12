Un ‘meridionale’ è italiano ed è a casa sua pure a Milano Con buona pace di Bossi

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 dicembre 2019) Ho ascoltato con indignazione le parole pronunciate dall’onorevole Umbertoal congresso nazionale della Lega, e sono rimasto dolorosamente perplesso della modesta reazione che hanno suscitato. Ho letto sul Fatto Quotidiano il post di Fabio Manenti e sulla Nuova Calabria un buon intervento di Pippo Callipo; e poco altro. È vero chee i suoi ripetono gli stessi insulti da decenni; ma una volta erano un partito alquanto minoritario, oggi sono il primo partito del paese e prendono voti anche nel meridione. Se allora ci si poteva illudere che rappresentassero una minoranza degli italiani, oggi non più. Inoltre, stavolta il messaggio diera carico di un umiliante disprezzo più che di insulti: aiutare il Sud per evitare di esserne invaso, piuttosto che per solidarietà o giustizia sociale. Argomentare contro il discorso diè difficile perché la frase, “mi ...

Tizzy44196287 : RT @EttoreTreglia: @isabellaisola3 @Tizzy44196287 @Gabbiacane Io concordo con te Isabella, un tweet così avrebbe offeso anche me, non da me… - EttoreTreglia : @isabellaisola3 @Tizzy44196287 @Gabbiacane Io concordo con te Isabella, un tweet così avrebbe offeso anche me, non… - SilvioFrasca : Il leghista va interpretato quando scrive qualcosa. 1) Rosario: furgone diesel del '91 che trasporta rose nere; 2)… -