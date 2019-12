Modella australiana pensava fosse mal di pancia e invece stava partorendo

(Di martedì 24 dicembre 2019) Non aveva alcun sintomo che le potesse far pensare di essere incinta, questadi 23 annisolo mal di, quei dolori al ventre erano le spinte della sua bambina che qualche ora dopo è nata nel bagno di casa sua. La storia incredibile di Erin Erin Langmaid non si era accorta di essere incinta e fino all’ultimo ha creduto di avere solo un po’ di mal di. Proprio per questo motivo, la sorpresa è stata immensa quando, recatasi in bagno a seguito di alcuni dolori addominali, ha dato alla luce una bambina che ha chiamato Isla May. Ladi Melbourne a soli 23 anni, ha portato avanti per 37 settimane quella che i medici definiscono una gravidanza criptica. Non è un fenomeno tanto raro, in quanto può coinvolgere fino allo 0.04% delle donne in stato interessante, ovvero una ogni 2500. Come riportato dal sito ...

