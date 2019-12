Malore per Clemente Mastella | ricoverato in ospedale

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di martedì 24 dicembre 2019)ha avuto unnel pomeriggio di ieri. Il sindaco di Benevento è stato trasportato all’San Pio per difficoltà respiratorie legate ad asma bronchiale, rivela Ansa. Già ieri si sapeva che le condizioni di salute del sindaco non destavano preoccupazioni.perL’ex Guardasigilli del governo Prodi è stato male nel pomeriggio di ieri, i medici gli avrebbero prescritto un periodo di riposo., quindi, dovrebbe essere dimesso nella mattinata di oggi, per poi raggiungere la sua casa di Benevento dove trascorrerà con la famiglia le festività natalizie. L'articoloperinproviene da The Social Post.

