(Di martedì 24 dicembre 2019) Potrebbe diventare una tradizione di, insieme ai canti ed all'albero da addobbare. Parliamo delpubblicato nelle ore scorse da, il secondo che l'attore diffonde in Rete nella giornata della Vigilia. La prima volta fu l'anno scorso quando, in pieni preparativi per la cena di, l'attore vestì quelli che sembravano essere in tutto e per tutto i panni di.Il protagonista di House of Cards è stato fatto uscire di scena con la morte del personaggio nella sesta ed ultima stagione della serie tv di Netflix, dopo le accuse ricevute per comportamenti molesti sul set. Un vero e proprio scandalo, che costrinse l'attore ad abbandonare le scene ed affrontare tutte le questioni legali relative alle accuse ricevute. Ildi2018 con...

Leggi la notizia su blogo

SerieTvserie : Kevin Spacey, anche questo Natale un video alla Frank Underwood - tvblogit : Kevin Spacey, anche questo Natale un video alla Frank Underwood - PaoloSutera : Ormai una tradizione #HouseOfCards -