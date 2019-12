Il team di Project xCloud ammette che la latenza è qualcosa che ancora non si può

Leggi la notizia su eurogamer

(Di martedì 24 dicembre 2019) L'entusiasmo per il futuro dello streaming è in qualche modo sbiadito negli ultimi mesi. Google Stadia è stato lanciato a novembre con recensioni non esattamente stellari e con molte critiche da parte degli utenti. Ma per quanto riguardadi Microsoft? Il servizio cloud Xbox è attualmente in versione beta e, secondo la maggior parte degli account, il feedback è stato piuttosto solido, ma dopo il debutto meno che impressionante di Stadia, sembra che Microsoft stia facendo attenzione a non promettere troppo.In una recente intervista con Game Informer, i membri deldisi vantano di quanto sia facile per gli sviluppatori rendere i loro giochi in streaming, ma sono stati più cauti su altri argomenti. Ad esempio, il vice presidente di, Kareem Choudhry,che lanon sparirà molto presto. Invece, Microsoft si sta concentrando sulla coerenza ...

