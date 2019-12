Giocare a tombola a Natale fa bene

Leggi la notizia su vanityfair

(Di martedì 24 dicembre 2019)è una tradizione tipicamente natalizia. Ma non tutti sanno però che questo gioco che durante le feste appassiona grandi e piccini è anche un ottimo training per il cervello e faall’umore. La conferma arriva da diversi studi. Una ricerca condotta qualche tempo fa dall’università inglese di Southampton ha rilevato che larispetto ad altri giochi ha effettifici maggiori e a lungo termine. «I giochi di società come lamantengono attiva la mente a ogni età. Stimolano la maturazione di quella dei bambini e vivacizzano i processi cognitivi negli adulti» commenta Paolo Grampa, psicologo psicoterapeuta dell’associazione Alice Onlus di Milano. «I giochi da tavolo inoltre favoriscono la socializzazione. Migliorano le relazioni tra generazioni differenti in un contesto ludico e divertente, ma non privo di regole» aggiunge l’esperto. Ma ifici del ...

xeniasauvage : Raga ma vi pare normale portare 20 euro per giocare a tombola e perderli tutti e venti ma vaffanculo - calabraducia : RT @alycecappellaio: @EmanuelaSono La messa di mezzanotte con tutti gli amici della compagnia, l'odore di cannella, le tavolate a giocare a… - EmanuelaSono : RT @alycecappellaio: @EmanuelaSono La messa di mezzanotte con tutti gli amici della compagnia, l'odore di cannella, le tavolate a giocare a… -