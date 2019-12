Dakar 2020 | date | orari | tv | streaming e dove si svolgono le 12 tappe

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 24 dicembre 2019) Appuntamento fissato per domenica 5 gennaio con la partenza ufficiale dell’attesissima, la 42esima edizione del Rally Raid più importante e famoso al Mondo. Dal 5 al 17 gennaio la Maratona del Deserto si trasferirà in Arabia Saudita dopo undici anni consecutivi in America del Sud con un percorso molto impegnativo e spettacolare composto da dodiciper un totale di 7856 km, 5097 dei quali saranno di prove cronometrate. Presenti ai nastri di partenza della competizione la bellezza di 572 piloti su 347 mezzi distribuiti nelle categorie moto, auto, quad, camion ed SSV. Fari puntati quest’anno sul due volte campione del mondo di Formula 1 Fernando Alonso, alla prima esperienza nellain coppia con Marc Coma a bordo della Toyota. Le migliori immagini dellasaranno visibili al termine di ogni tappa su Canale 20 in uno speciale dedicato di ...

dakarbot : RT @FormulaPassion: #Dakar 2020 | #Peterhansel, niente moglie come copilota - FormulaPassion : #Dakar 2020 | #Peterhansel, niente moglie come copilota - MMagazineItalia : Abbiamo intervistato @AndreaSchiumarini pilota #Rally e partecipante alla #Dakar 2020 @MmiMotorsport -