Concorso Inail | nuovo bando per 41 Informatici | cosa sapere per candidarsi

(Di martedì 24 dicembre 2019) L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ha indetto una nuova procedura, per soli esami, per l’assunzione di 41, a tempo pieno e indeterminato, in area C e livello economico C1. Ilè riservato ai soggetti in possesso dei requisiti e di una laurea negli indirizzi definiti nel. In questo articolo indicheremo in sintesi le principali informazioni dasu modalità di invio domanda e prove. Aggiornamenti sui Concorsi pubblici: requisiti di ammissione Al via le iscrizioni alper l’assegnazione di 41 posti di Informatico del Comparto Funzioni Centrali – Epne da destinare alla Direzione Generale – Direzione Centrale Organizzazione Digitaledi Roma. I candidati, per partecipare, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, di ...

