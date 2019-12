Strasburgo su aborto | “Non si deve essere costrette a viaggiare” Una speranza per

Leggi la notizia su feedproxy.google

(Di lunedì 23 dicembre 2019) “Si tratta di una sentenza importante che potrebbe costituire un interessante precedente anche per il nostro paese dove, nonostante l'accesso all'sia formalmente riconosciuto è spesso e volentieri svuotato dall'interno a causa degli altissimi tassi di obiezione di coscienza dei medici”. Così Adele Orioli, responsabile iniziative legali dell'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (Uaar), in merito alla sentenza della Corte europea dei diritti umani che ha accolto la richiesta di (...) - Europa /, Corte Europea di Giustizia, , Corte Europea dei Diritti dell'Uomo,

