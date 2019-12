Otto dirigenti di Miur e Demanio citati in giudizio per l' occupazione di CasaPound

Leggi la notizia su agi

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Per un danno erariale pari a 4,5 milioni di euro in relazione alla mancata riscossione per 15 anni del canone del palazzo occupato di via Napoleone III, a Roma, dove si trova anche la sede di, la procura regionale della Corte dei Conti ha emesso un atto di citazione anei confronti dipersone, tradell'Agenzia dele del. L'udienza per la discussione è fissata al 21 aprile prossimo. Lo stabile, di proprietà pubblica, è un edificio di sei piani: la storia della suaè stata ricostruita dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza. L'e le indagini L'immobile, che nel settembre del 1958 il Ministero delle Finanze-Direzione Generale delconcesse in uso governativo al Ministero della Pubblica Istruzione (poi), cominciò ad essere occupato abusivamente a partire dal ...

