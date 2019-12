NBA in tv gratis e in chiaro a Natale su Cielo | programma | orari | tv | guida completa

Leggi la notizia su oasport

Quest'anno due incontri della Christmas night NBA saranno visibili insu. Parliamo della sfida d'altissima classifica tra due corazzate della Eastern Conference, ovvero Philadelphia 76ers e Milwaukee Bucks, la quale verrà trasmessa, in diretta, alle 20.30, e di Golden State Warriors – Houston Rockets delle 23.00, un incontro che non avrà il fascino sperato quando sono stati fatti i calendari dati gli infortuni di Steph Curry e Klay Thompson, le stelle più luminose del sodalizio californiano. ILDELLA CHRISTMAS NIGHT NBA INSUPhiladelphia 76ers – Milwaukee Bucks (ore 20.30) Golden State Warriors – Houston Rockets (23.00)

