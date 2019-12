Napoli in utile nel 2019 grazie a Jorginho e Hamsik

Leggi la notizia su calcioefinanza

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Bilancio– Iltorna all’nell’esercizio 2018-dopo il rosso di 6,3 milioni con cui aveva archiviato il 2017-2018. Secondo quanto riportato nel verbale dell’assemblea dei soci del club presieduto da Aurelio De Laurentiis, consultato da Calcio e Finanza, ilha chiuso il bilancio al 30 giugnocon undi … L'articoloinnel

gabrypez1 : RT @CalcioFinanza: Dal ritorno in #SerieA nella stagione 2007-2008 il #SSCNapoli ha realizzato un utile aggregato di 143,5 milioni di euro,… - ilNonnoSimpson : RT @CalcioFinanza: Dal ritorno in #SerieA nella stagione 2007-2008 il #SSCNapoli ha realizzato un utile aggregato di 143,5 milioni di euro,… - loris_assi : RT @CalcioFinanza: Dal ritorno in #SerieA nella stagione 2007-2008 il #SSCNapoli ha realizzato un utile aggregato di 143,5 milioni di euro,… -