“Mi piacciono gli uomini così” Elodie | la confessione è bollente

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Un anno chePatrizi difficilmente dimenticherà. La sua hit estiva, Margarita, ad esempio, le ha regalato grandi soddisfazioni, anche dal punto di vista sentimentale. È proprio grazie a questa canzone, infatti, cheDi Patrizi ha conosciuto colui che è il suo attuale fidanzato, il rapper Marracash. “Quando ho visto arrivare Marracash, io che sono sempre disinvolta davanti alla telecamera e so gestire bene ogni tipo di situazione, ho provato imbarazzo, mi sentivo osservata da lui. La sera, quando sono tornata a casa dopo aver girato il videoclip di Margarita, mi ha scritto un messaggio molto carino. Ma poi a cena l’ho invitato io. Noi ragazze di periferia sappiamo che se vuoi qualcosa devi andartelo a prendere. Nella vita, nel lavoro e anche in amore”, cosìricorda il primo incontro sul set. E, come ben sappiamo, da quel giorno non si sono più separati. ...

mascarazzurro : amica mi ha detto che non le piacciono le polpette ma ragazzi io con che gente ho a che fare - forsammyy : RT @royalwanq: se non mi piacciono i cute concept voi dovete stare muti e farvi i cazzi vostri branco di bulletti da quattro soldi - Elianto1111 : Perché devo spendere tempo e soldi per persone che non mi piacciono? -