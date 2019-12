Leggi la notizia su kontrokultura

(Di lunedì 23 dicembre 2019)abbandonato, Gemma Galgani in una valle di lacrime Nell’ultima puntata del 2019 diCiano ha rivelato che tra lui e Gemma Galgani non c’è nessuna chimica. Quindi il cavaliere napoletano ha ammesso di non provare per la dama torinese, ragion per cui non le ha mai dato il fatidico bacio appassionato che la diretta interessata aspettava da settimane. A quel punto in studio l’uomo è stato accusato da tutti i presenti di volersi approfittare dell’ingenuità della piemontese per ottenere maggiore popolarità. Dietro a queste accuse il dentista è fuggito via dal dating show di Maria De Filippi. In pratica il partenopeo se n’è andato, dichiarando di non essere l’uomo per la Galgani. È a quel punto che Tina Cipollari è corsa a consolare la sua nemica, chiedendo addirittura l’aiuto del medico di soccorrerla.al Trono over ...

KontroKulturaa : Juan Luis smascherato lascia Uomini e Donne, era solo una scommessa: ecco le prove e gli screen shot - - infoitcultura : Gemma Galgani frequenta ancora Juan Luis? La verità viene alla luce - zazoomblog : Trono Over Juan Luis nei guai: le [FOTO] della chat con la sorella di Armando - #Trono #guai: #[FOTO] #della… -