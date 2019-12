Firenze | morto il tassista Gino Ghirelli | era in coma dal 2017 dopo una lite

Leggi la notizia su repubblica

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Aveva 69 anni. Fu colpito alla testa da due giovani clienti durante un diverbio. I due sono stati processati e assolti

