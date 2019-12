Cecilia Rodriguez | la rivelazione | “È iniziato tutto a casa di Fabrizio Corona”

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 23 dicembre 2019): “Ho sfiorato la bulimia” “Quando sono arrivata in Italia hoa fare la modella e un’agenzia di Milano mi ha subito messo delle regole, una di queste era seguire una dieta. Mi levarono, ma quando tornavo amangiavo istintivamente fino a stare male per poi vomitare”, lo ha dichiarato, sorella di Belen, alla trasmissione “Rivelo”, su Realtime, in cui ha raccontato di come ha sfiorato la bulimia. “Lo facevo per saziarmi”, ha detto la show girl argentina. “Non ho sofferto di bulimia ma potevo esserci vicino… ne sono uscita subito per mia lucidità, ma l’ho sempre tenuto nascosto. Consiglio di parlare subito con la famiglia perché può essere pericoloso…”.confessa di essersi accorta dei suoi problemi di bulimia durante una cena di Natale adiCorona. “Era ...

trash_italiano : CECILIA RODRIGUEZ HA DAVVERO DETTO CHE GDL E IANNONE STANNO BENE INSIEME PERCHÉ SONO ALTI 'UN METRO E UNA BANANA' #Rivelo - infoitcultura : Belen Rodriguez smaschera la sorella Cecilia in pubblico | Rivelazione scioccante - CBaudere : RT @redazioneiene: “Cecilia Rodriguez non ha più paura di avere fame da quando usa i croccantini ‘Bau bau bau’”. Il nuovo spot? L’abbiamo i… -