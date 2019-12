Asl | Volpe punta sull’assistenza domiciliare e sul potenziamento dei distretti sanitari

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “È un’azienda che vuolere all’innovazione”. Il Direttore dell’Asl Benevento 1, Gennaro, si è espresso così nel corso della Cerimonia inaugurale della Sala Conferenze in via Oderisio che si è svolta stamani alla presenza dell’Arcivescovo mons. Felice Accrocca, del presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria, del sindaco di Foiano, Giuseppe Ruggiero e delle strutture dirigenti e dei dipendenti della sanità pubblica. La Sala, uno spazio già presente nell’edificio, è stata recuperata dal “limbo” del dimenticatoio e riattata a tempo di record in Sala multimediale per volontà del nuovo Direttore. Proprio la riuscita della operazione è stata indicata dal Direttore come un simbolo per “un nuovo inizio dell’Asl 1 Benevento”, come dichiarato dallo stesso. “Il primo passo di un rilancio ...

