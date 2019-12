85enne uccide la moglie e poi si toglie la vita

Leggi la notizia su newsmondo

(Di martedì 24 dicembre 2019) RANDAZZO (CATANIA) – Omicidio-suicidio a Randazzo, in provincia di Catania. Secondo quanto raccontato dai media locali, un uomo di 85 anni ha ucciso lacon un colpo di fucile calibro dodici prima dirsi la. Aperta un’indagine da parte dei carabinieri per cercare di ricostruire meglio la vicenda.La tragedia è avvenuta nella giornata di domenica 22 dicembre 2019. Secondo le prime informazioni, l’uomo di 85 anni ha deciso di porre fine alle sofferenze dellamalata con un colpo di fucile prima dirsi la. I due corpi ormai senzasono state trovate da alcuni parenti che si sono recati nell’appartamento della coppia, preoccupati di non avere notizie da alcune ore. La scena trovata davanti è stata agghiacciante con il personale del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso delle due persone.

