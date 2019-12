Napoli | Luperto | «Serve più grinta per arrivare alla vittoria»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 22 dicembre 2019) Sebastiano, difensore centrale in forza al, ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione della sfida contro il Sassuolo Sebastiano, intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio di Sassuolo-, ha sottolineato la necessità di un cambio di rotta. Ecco le dichiarazioni del centrale. «Dobbiamo dare la svolta, dobbiamo metterci piùtutti per, il risultato che vogliamo. Il Sassuolo gioca bene a calcio, ha dei giocatori in attacco molto rapidi, dobbiamo contenerli, fare bene le marcature preventive e fare il calcio che sappiamo fare». Leggi su Calcionews24.com

