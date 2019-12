Lazio | Lazzari | «Primo trofeo in carriera | sono felice»

(Di lunedì 23 dicembre 2019) L’esterno dellaha commentato la vittoria della Supercoppa Italia contro la Juventus di Sarri Manuelha commentato il successo nella Supercoppa Italiana contro la Juventus: «È il mioin, non lo scorderò mai. Poi vincere contro la Juve è qualcosa di unico, non era facile ripetere quanto fatto in campionato. Abbiamo dato più del 100% e la vittoria è strameritata». «Venivamo da 8 vittorie consecutive in campionato. Eravamo in un momento fisico e tecnico incredibile, volevamo finire l’annata nel migliore dei modi. Era una partita difficile e in pochi forse avrebbero scommesso su di noi.qui da sei mesi e ho già vinto il miocon questa squadra, ancora non ci credo», ha concluso l’esterno dellaai microfoni diStyle Channel. Leggi su Calcionews24.com

Leggi la notizia su calcionews24

sportli26181512 : Lazio, Lazzari: 'Il mio primo trofeo, non lo scorderò mai. Battere la Juve? Unico!': 3-1 alla Juventus e Supercoppa… - 1900_since : #Lazzari ancora non ci crede. Primo trofeo con la #Lazio e nella carriera #JuventusLazio #Supercoppaitalia,… - hezuichu : 13/04/2019 — S.P.A.L. 2-1 JUVENTUS (rimandata festa scudetto) 07/12/2019 — LAZIO 3-1 JUVENTUS 22/12/2019 — JUVENT… -