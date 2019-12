Il giallo del dipinto Ritratto di signora di Klimt | potrebbe essere un falso

Leggi la notizia su repubblica

(Di domenica 22 dicembre 2019) L'opera, di inestimabile valore, era stata ritrovata casualmente nei giorni scorsi alla galleria d'arte moderna Ricci Oddi di Piacenza a 22 anni dal furto avvenuto sempre nello stesso luogo. Ora, in base a prime indiscrezioni non ufficiali dopo l'avvio delle analisi, da uno...

NicolaPorro : Gli sconsigli di lettura del “nostro” @gian_serino questa volta colpiscono il nuovo libro di Walter #Veltroni. Pote… - Certo_Che_Se : più bello batterne 11 ma è uno SCANDALO che MATUIDI non abbia preso nemmeno il giallo VARfanculo ! #JuveLazio 1-… - BLACKMAGE90 : @DomenicoZap Pure io non riesco a capire come facciano a vedere il contrario. Mi sembra di essere tornato indietro… -