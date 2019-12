Amrabat non smentisce il trasferimento al Napoli

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di domenica 22 dicembre 2019) Ildeve affrontare il Sassuolo nell’ultima gara prima della sosta natalizia. Nel frattempo, però, sono arrivate le dichiarazioni del centrocampista del Verona Sofyanche ha commentato la notizia del proprio accostamento agli azzurri. Il giocatore ha parlato ai microfoni di Fox Sport Olanda. “Cerco di restare lontano da tutto, ma ho letto anche io che è quasi fatta con il. Adesso voglio solo passare un po’ di tempo con la mia famiglia in Olanda, presto però dovrò prendere una decisione”. Nessuna smentita, quindi.sembra seriamente sempre più vicino al club azzurro. Il marocchino ha giocato finora nell’Utrecht, nel Feyenoord e nel Bruges prima di approdare in Serie A, al Verona. Nazionale dal 2015, si è spesso distinto nei contrasti, ma non è certo un abile realizzatore. Sono 2 i goal segnati finora in carriera. In ogni caso, le sue ...

